Овечкина назвали самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Forbes назвал Александра Овечкина самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина назвали самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг представлен на сайте Forbes.

По данным издания, в сезоне-2022/2023 Овечкин получил в общей сложности 17,5 миллиона долларов без учета налогов и агентских гонораров: 12,5 миллиона долларов в виде зарплаты и бонусов, еще около пяти миллионов долларов он заработал на рекламных контрактах, лицензировании и других бизнес-проектах. Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков лиги с россиянином делит нападающий «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон, также заработавший 17,5 миллиона долларов.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина 822 заброшенные шайбы. Он обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.