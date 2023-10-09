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15:08, 9 октября 2023Спорт

Овечкина назвали самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Forbes назвал Александра Овечкина самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Фото: Aaron Doster / Reuters

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина назвали самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг представлен на сайте Forbes.

По данным издания, в сезоне-2022/2023 Овечкин получил в общей сложности 17,5 миллиона долларов без учета налогов и агентских гонораров: 12,5 миллиона долларов в виде зарплаты и бонусов, еще около пяти миллионов долларов он заработал на рекламных контрактах, лицензировании и других бизнес-проектах. Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков лиги с россиянином делит нападающий «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон, также заработавший 17,5 миллиона долларов.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина 822 заброшенные шайбы. Он обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

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    Ксения Курашкина
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