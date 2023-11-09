Меган Фокс появилась на публике в прозрачном топе без бюстгальтера

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 37-летнюю звезду «Трансформеров», когда она прибыла на чтение своего первого сборника стихов «Милые мальчики ядовиты» на площадке Racket в Нью-Йорке. Так, знаменитость предстала перед поклонниками в прозрачном коричневом топе, через который просвечивала ее грудь без бюстгальтера.

Кроме того, артистка примерила кожаную юбку длины миди с завышенной талией и остроносые лаковые сапоги на высоких каблуках. Также она нарастила ногти темно-красного цвета, подчеркнула глаза стрелками и накрасила губы бледно-розовой помадой.

В октябре сообщалось, что Меган Фокс отложила свадьбу со своим женихом Колсоном Бейкером, более известным как рэпер Machine Gun Kelly. При этом источник отметил, что Фокс и Бейкер по-прежнему вместе, но возвращаться к планированию церемонии не хотят.