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14:21, 9 ноября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 38 украинских беспилотников

Минобороны России отчиталось об уничтожении 38 украинских беспилотников

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в четверг, 9 ноября, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Липовое Донецкой народной республики, Сергеевка и Нежурино Луганской народной республики, Скелеватое, Ульяновка и Мирное Запорожской области.

Кроме того, российская сторона в районе Коптево Донецкой народной республики уничтожила принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолет МиГ-29.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что за октябрь российские средства ПВО уничтожили 37 самолетов противника. По его словам, нарастить количество сбитых самолетов и вертолетов ВСУ позволили новые средства ПВО.

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      Евгения Куликова
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