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12:32, 9 ноября 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли схему вывоза в ЕС мигрантов из стран террористического риска

СБУ раскрыла схему вывоза в ЕС мигрантов из стран террористического риска

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему вывоза в Европейский союз (ЕС) нелегальных мигрантов из стран Азии повышенного террористического риска под видом украинских студентов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

«В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен второй секретарь по консульским и административным вопросам посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, которая организовала международный трафик», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что женщина предлагала гражданам из ряда южноазиатских стран незаконно выехать в Евросоюз транзитом через украинскую территорию. С этой целью она оформляла им визы для въезда на Украину в качестве студентов учебных заведений. По информации СБУ, мигрант должен был заплатить за это до трех тысяч долларов. Отмечается, что услугой чиновницы воспользовалось до 900 человек.

Ранее СБУ выявила схему вывоза призывников за рубеж на машинах скорой помощи с включенными маячками. Как выяснилось, примерно за пять тысяч долларов уклониста вывозили на границу и оставляли его за пунктом пропуска.

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      Кристина Есикова
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