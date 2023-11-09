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13:54, 9 ноября 2023Бывший СССР

На Украине в монастырь УПЦ без объяснения причины пришли силовики

На Украине силовики пришли в Вознесенский Банченский монастырь канонической УПЦ

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На Украине силовики пришли в Вознесенский Банченский монастырь, который принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает издание Страна.ua в Telegram.

«Военные с автоматами, Служба безопасности Украины (СБУ) напали на нас как на бандитов, перепугали детей», — рассказал митрополит Лонгин.

Собравшиеся священники и прихожане не пустили их внутрь. Уточняется, что силовики не назвали причин своего визита и не предоставили документов о праве на проверку монастыря.

Ранее Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Законопроект позволит через суд запретить деятельность УПЦ в стране.

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      Алевтина Запольская
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