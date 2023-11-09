ХАМАС: Нетаньяху отказался от освобождения пленных в Газе с двойным гражданством

Представитель радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент заблокировал соглашение по освобождению из сектора Газа пленных, которые имеют двойное гражданство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету Mundo.

«Мы были близки к освобождению заложников, имеющих двойное гражданство, но в последний момент Нетаньяху отказался это делать. Это то, что нам сообщил посредник. Мы согласились на все переговоры, и внезапно, за день до начала наземной операции, Нетаньяху заблокировал соглашение», — заявил Хамдан.

Ранее ХАМАС также обвинило власти Израиля в срыве освобождения 12 иностранных заложников. Военное крыло движения, не сообщая подробностей, заявило, что израильские силы помешали освобождению более десятка иностранных граждан. В заявлении отмечается, что «сионистская агрессия в Газе угрожает жизни этих людей».

Кроме того, сообщалось, что продолжаются переговоры Израиля при содействии Катара и США, в рамках которых поднимается вопрос об освобождении 10-15 заложников ХАМАС.