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17:18, 7 ноября 2023Мир

ХАМАС обвинило Израиль в срыве освобождения заложников

ХАМАС обвинило Израиль в срыве освобождения 12 иностранных заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Радикальное движение ХАМАС обвинило власти Израиля в срыве освобождения 12 иностранных заложников. Об этом сообщает ТАСС.

Военное крыло ХАМАС, не сообщая подробностей, заявило, что израильские оккупационные силы помешали освобождению более десятка иностранных граждан. В заявлении отмечается, что «сионистская агрессия в Газе угрожает жизни этих людей».

Ранее дипломатический источник в Израиле сообщил, что ХАМАС может согласиться освободить удерживаемых заложников из страха наземной операции со стороны Израиля. По его словам, ранее ХАМАС категорически отказывалось от каких-либо обсуждений данного вопроса, а теперь «кое-что видно, но это еще не созрело».

Собеседник издания подчеркнул, что, каким бы ни оказалось соглашение о прекращении огня, оно окажется временным и будет скорее похоже на паузу. Он добавил, что этого можно будет добиться лишь при условии освобождения всех заложников и понимании того, что даже после этого Израиль продолжит действия по уничтожению ХАМАС.

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      Виктория Кондратьева
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