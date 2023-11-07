ХАМАС обвинило Израиль в срыве освобождения заложников

ХАМАС обвинило Израиль в срыве освобождения 12 иностранных заложников

Радикальное движение ХАМАС обвинило власти Израиля в срыве освобождения 12 иностранных заложников. Об этом сообщает ТАСС.

Военное крыло ХАМАС, не сообщая подробностей, заявило, что израильские оккупационные силы помешали освобождению более десятка иностранных граждан. В заявлении отмечается, что «сионистская агрессия в Газе угрожает жизни этих людей».

Ранее дипломатический источник в Израиле сообщил, что ХАМАС может согласиться освободить удерживаемых заложников из страха наземной операции со стороны Израиля. По его словам, ранее ХАМАС категорически отказывалось от каких-либо обсуждений данного вопроса, а теперь «кое-что видно, но это еще не созрело».

Собеседник издания подчеркнул, что, каким бы ни оказалось соглашение о прекращении огня, оно окажется временным и будет скорее похоже на паузу. Он добавил, что этого можно будет добиться лишь при условии освобождения всех заложников и понимании того, что даже после этого Израиль продолжит действия по уничтожению ХАМАС.