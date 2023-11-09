Отношения Зеленского и Залужного оценили фразой «далеки от громких заголовков»

Bloomberg: отношения Зеленского и Залужного далеки от громких заголовков в СМИ

Неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оценил его отношения с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным как «мир, далекий от громких заголовков в прессе». Его фразу приводит агентство Bloomberg.

Источник не уточнил, что именно имел в виду, однако он мог говорить о единстве между Зеленским и Залужным, о котором ранее высказался глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Советник Зеленского Михаил Подоляк также отметил, что не видит никаких разногласий или конфликтов на уровне высшего военно-политического руководства, и президент почти ежедневно контактирует с Залужным. Подоляк добавил, что за последние месяцы не заметил никаких изменений в их общении.

Bloomberg также привел итог сентябрьского опроса киевского Центра Разумкова, который показал, что 93 процента украинцев доверяют армии, возглавляемой Залужным, в то время как доверие избирателей к Зеленскому снизилось до 72 процентов.

В начале ноября Валерий Залужный в статье для The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, а ВСУ не смогут добиться прорыва. Зеленский не согласился с такой оценкой, подчеркнув, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

