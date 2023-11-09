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09:07, 9 ноября 2023Спорт

Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ

Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до пяти матчей

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

9 ноября столичная команда уступила «Флориде Пантерс» со счетом 3:4 в овертайме. Овечкин провел на льду 22,5 минуты, не набрав очков. Форвард не может поразить ворота соперников на протяжении пяти матчей и совершить результативные действия в трех играх подряд. За 11 встреч в сезоне-2023/2024 Овечкин отметился двумя голами и отдал шесть результативных передач.

8 ноября Овечкин объяснил низкую результативность на старте сезона. «У меня есть шансы, но иногда нужно посмотреть на себя и подумать, что можно сделать иначе. Иногда думаешь: "Нет, подожди, шайба пойдет сюда", но затем шайба уже в другом месте, и ты думаешь, что лучше бы сделал еще один шаг», — поделился он.

Всего в активе Овечкина 824 гола в НХЛ. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Россиянин уже обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.

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      Ксения Курашкина
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