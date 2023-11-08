Капитан «Вашингтона» Овечкин объяснил низкую результативность в НХЛ невезением

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин объяснил низкую результативность на старте сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

Овечкин рассказал, что считает данный период невезением. «У меня есть шансы, но иногда нужно посмотреть на себя и подумать, что можно сделать иначе. Иногда думаешь: "Нет, подожди, шайба пойдет сюда", но затем шайба уже в другом месте, и ты думаешь, что лучше бы сделал еще один шаг», — поделился он.

В сезоне-2023/2024 Овечкин на данный момент провел десять матчей, в которых дважды поразил ворота соперников и сделал шесть результативных передач. В последних четырех встречах он не забрасывал шайбы.

Всего в активе Овечкина 824 гола в НХЛ. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Россиянин уже обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.