В России заочно осудили на 11 лет бывшего депутата Верховной Рады Украины

В России заочно осудили на 11 лет бывшего депутата Рады Владимира Парасюка

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор бывшему депутату Верховной Рады Украины Владимиру Парасюку (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по уголовному делу о нападении на Генконсульство России во Львове, совершенном в марте 2016 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Бывший депутат признан виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к террористической деятельности»), 329 («Надругательство над Государственным флагом России»), 360 («Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью провокации войны») УК РФ. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Парасюк скрылся от следствия и суда за пределами России, сейчас он находится в международном розыске.

Суд установил, что 9 марта 2016 года он с неустановленными гражданами на митинге в поддержку Надежды Савченко напал на российское диппредставительство с целью осложнить международные отношения между Украиной и Россией. Протестующие закидали здание пиротехническими изделиями. Парасюк незаконно проник на территорию Генконсульства и сорвал с флагштока российский флаг, а затем прилюдно растоптал его и сжег.

После этого он публично призывал к террористической деятельности против граждан России.