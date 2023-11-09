Персональный тренер Виктории Бекхэм раскрыл секрет ее тренировок
Персональный тренер Виктории Бекхэм Бобби Рич раскрыл секрет ее тренировок для поддержания формы. Его слова приводит Vogue.
«Мы регулярно на протяжении четырех или пяти лет занимаемся с утяжелителями. Виктория относится к тренировкам как к чистке зубов — это то, что она хочет делать, и то, что стало ее рутиной», — отметил Рич. Он подчеркнул, что они с Бекхэм продолжают тренировки дистанционно, даже если она уезжает в путешествия.
«Если мы выполняем силовую тренировку, то она длится 75 или даже 90 минут, в то время как другие могут потратить на это меньше часа. Важно давать организму качественные перерывы», — добавил специалист.
Ранее эксперт журнала Men's Health Кори Ричи раскрыла секреты тренировок Арнольда Шварценеггера. По ее словам, главное правило, которого придерживается актер, — это регулярные тренировки. Он посещает зал несколько раз в неделю. Второй совет — обязательное проведение разминки, которая помогает защитить суставы.