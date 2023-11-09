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16:11, 9 ноября 2023Спорт

Персональный тренер Виктории Бекхэм раскрыл секрет ее тренировок

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Персональный тренер Виктории Бекхэм Бобби Рич раскрыл секрет ее тренировок для поддержания формы. Его слова приводит Vogue.

«Мы регулярно на протяжении четырех или пяти лет занимаемся с утяжелителями. Виктория относится к тренировкам как к чистке зубов — это то, что она хочет делать, и то, что стало ее рутиной», — отметил Рич. Он подчеркнул, что они с Бекхэм продолжают тренировки дистанционно, даже если она уезжает в путешествия.

«Если мы выполняем силовую тренировку, то она длится 75 или даже 90 минут, в то время как другие могут потратить на это меньше часа. Важно давать организму качественные перерывы», — добавил специалист.

Ранее эксперт журнала Men's Health Кори Ричи раскрыла секреты тренировок Арнольда Шварценеггера. По ее словам, главное правило, которого придерживается актер, — это регулярные тренировки. Он посещает зал несколько раз в неделю. Второй совет — обязательное проведение разминки, которая помогает защитить суставы.

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      Андрей Стрельцов
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