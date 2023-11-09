Песков счел обещание ЕС принять Украину «морковкой впереди повозки»

Песков сравнил обещания Украине от ЕС о вступлении с морковкой впереди повозки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил очередной этап процедуры возможного вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Скорее всего, речь идет о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки», — так назвал Песков обещания ЕС принять Украину в организацию. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что это вряд ли какие-то реальные обещания.

8 ноября Еврокомиссия в своем отчете порекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины, а также Молдавии. В ЕК оценили прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам.

Впоследствии украинский вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что Киев надеется завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз за два года.