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16:58, 9 ноября 2023Бывший СССР

Песков счел обещание ЕС принять Украину «морковкой впереди повозки»

Песков сравнил обещания Украине от ЕС о вступлении с морковкой впереди повозки
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил очередной этап процедуры возможного вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Скорее всего, речь идет о морковке, которая привязана, так сказать, впереди повозки», — так назвал Песков обещания ЕС принять Украину в организацию. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что это вряд ли какие-то реальные обещания.

8 ноября Еврокомиссия в своем отчете порекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины, а также Молдавии. В ЕК оценили прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам.

Впоследствии украинский вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что Киев надеется завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз за два года.

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      Антон Похиляк
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