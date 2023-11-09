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12:34, 9 ноября 2023Мир

Песков указал на нехватку бумаги для помощи Украине и обслуживания госдолга США

Песков: США скоро бумаги не хватит на помощь Украине и обслуживание госдолга

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

США скоро бумаги будет не хватать на военную помощь Украине и обслуживание госдолга. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого в Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически около 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга. Бумаги скоро будет не хватать», — отреагировал представитель Кремля на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о расходе 96 процентов всех выделенных средств для Украины.

Он добавил, что и Киеву, и Вашингтону давно пора понять, что победить Россию на поле боя невозможно.

Ранее Кирби заявил, что США израсходовали почти все средства, выделенные на все направления поддержки Украины с начала специальной военной операции (СВО) России. Он уточнил, что в этот объем входит военная, экономическая, финансовая и гуманитарная помощь.

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      Семен Александров
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