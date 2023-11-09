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11:55, 9 ноября 2023Мир

Постпредство России при ЕС оценило рекомендации Еврокомиссии Украине

Постпредство России при ЕС: рекомендации ЕК Украине политически мотивированы
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Рекомендации Европейской комиссии (ЕК) Украине и Грузии для начала переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) являются политически мотивированными. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при ЕС, передает РИА Новости.

«Даже сами есовцы не отрицают, что текущие рекомендации Еврокомиссии в отношении Украины и Молдавии, равно как и предшествовавшее этому предоставление им кандидатского статуса, однозначно являются политически мотивированными», — рассказали в дипломатическом представительстве.

В ведомстве дополнительно отметили, что после начала конфликта на Украине вопрос расширения для ЕС приобрел «решающее геополитическое значение».

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату расширения ЕС. Она исключила поблажки для приема Украины в ЕС. По ее словам, страна должна достичь необходимых целей и критериев.

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      Максим Габриелян
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