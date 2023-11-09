России предрекли аномально теплую погоду

Вильфанд: ближайшие пять дней в России будут аномально теплыми

Ближайшие пять дней почти на всей территории России будут аномально теплыми. Такую погоду предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«До понедельника включительно на 80-85 процентах территории страны ожидается теплая погода с температурой выше нормы, существенно выше нормы», — заявил метеоролог. Он добавил, что исключением станет Дальний Восток. В Магаданской области, Якутии, Хабаровском крае температура окажется ниже нормы на два-четыре градуса, а в Забайкалье, Бурятии и Амурской области — на четыре-шесть градусов. В Якутии ожидаются морозы до 32-34 градусов, в Забайкалье — до 17-22 градусов.

Теплее всего относительно климатической нормы будет в Красноярском крае — в Таймырском, Долгано-Ненецком и Туруханском районах температура превысит обычные показатели на 12-14 градусов. По словам Вильфанда, в этом регионе температура ночью должна опуститься до 25-28 градусов, однако по прогнозу не опустится ниже 15 градусов.

Южную часть России также ожидает особенно теплая погода — до шести-восьми градусов выше нормы. В Краснодаре, Адыгее температура днем достигнет 15-20 градусов. На Черноморском побережье будет еще теплее — до плюс 18-22 градусов днем.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Москвы о ливнях. Сильные дожди придут в столицу в воскресенье, 12 ноября.