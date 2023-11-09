Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:17, 9 ноября 2023Среда обитания

России предрекли аномально теплую погоду

Вильфанд: ближайшие пять дней в России будут аномально теплыми

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ближайшие пять дней почти на всей территории России будут аномально теплыми. Такую погоду предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«До понедельника включительно на 80-85 процентах территории страны ожидается теплая погода с температурой выше нормы, существенно выше нормы», — заявил метеоролог. Он добавил, что исключением станет Дальний Восток. В Магаданской области, Якутии, Хабаровском крае температура окажется ниже нормы на два-четыре градуса, а в Забайкалье, Бурятии и Амурской области — на четыре-шесть градусов. В Якутии ожидаются морозы до 32-34 градусов, в Забайкалье — до 17-22 градусов.

Теплее всего относительно климатической нормы будет в Красноярском крае — в Таймырском, Долгано-Ненецком и Туруханском районах температура превысит обычные показатели на 12-14 градусов. По словам Вильфанда, в этом регионе температура ночью должна опуститься до 25-28 градусов, однако по прогнозу не опустится ниже 15 градусов.

Южную часть России также ожидает особенно теплая погода — до шести-восьми градусов выше нормы. В Краснодаре, Адыгее температура днем достигнет 15-20 градусов. На Черноморском побережье будет еще теплее — до плюс 18-22 градусов днем.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Москвы о ливнях. Сильные дожди придут в столицу в воскресенье, 12 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать на Россию самодельные кассетные боеприпасы. Что известно о новой тактике украинцев?

      В России подешевели китайские авто

      Во Львове мужчину силой задержали за прослушивание песен группы «Ласковый май»

      Гребенщиков решил закрыть ИП в России

      В США рассказали о расколе в украинском руководстве

      В США предсказали капитуляцию Украины

      Набиуллина исключила скорое понижение ключевой ставки

      Сверхмассивные черные дыры остановили рождение звезд

      Россия и Казахстан расширили торговлю в нацвалютах

      ФСБ задержала россиянина за помощь террористам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости