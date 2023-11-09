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20:34, 9 ноября 2023Мир

Россия вышла из соглашения с Японией о ядерном оружии

Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с Японией о ядерном оружии

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с правительством Японии, по которому страны сотрудничали в ликвидации ядерного оружия, попадавшего под сокращение в РФ. О подписанном документе сообщает ТАСС.

Также официально прекращена работа Комитета по сотрудничеству в этих целях, созданного в 1993 году. МИД России должен сообщить об этом японской стороне.

Как добавляет агентство, соглашение подразумевало содействие в безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые РФ должна была сокращать по международным договорам или внутренним решениям.

В октябре премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что страна сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, несмотря на имеющиеся сложности в японско-российских отношениях.

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      Антон Похиляк
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