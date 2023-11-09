Россия вышла из соглашения с Японией о ядерном оружии
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действие соглашения с правительством Японии, по которому страны сотрудничали в ликвидации ядерного оружия, попадавшего под сокращение в РФ. О подписанном документе сообщает ТАСС.
Также официально прекращена работа Комитета по сотрудничеству в этих целях, созданного в 1993 году. МИД России должен сообщить об этом японской стороне.
Как добавляет агентство, соглашение подразумевало содействие в безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые РФ должна была сокращать по международным договорам или внутренним решениям.
В октябре премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что страна сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, несмотря на имеющиеся сложности в японско-российских отношениях.