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17:39, 9 ноября 2023Спорт

Сборная Занзибара захотела сыграть с Россией

В сборной Занзибара по футболу заявили о желании сыграть с Россией в 2024 году

Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images

Генеральный секретарь Федерации футбола Занзибара Хуссейн Ахмада заявил о желании сборной провести товарищеский матч с национальной командой России. Его слова приводит Sport24.

Ахмада рассказал, что команда планировала сыграть против России, однако не 16 ноября, так как это слишком ранняя дата для проведения матча. Он подчеркнул, что встреча может состояться весной 2024 года во время международного перерыва. По словам представителя федерации, потенциальное проведение игры было обсуждено с Российским футбольным союзом (РФС).

3 ноября стало известно, что сборная России в ближайшем товарищеском матче сыграет с Кубой. Встреча пройдет 20 ноября в Волгограде.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Занзибар — полуавтономная область в составе Танзании. Сборная Занзибара не состоит в ФИФА и не имеет права на участие в чемпионатах мира или Кубке Африки, однако в остальных турнирах на уровне сборных и клубов выступает отдельно от Танзании.

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      Анастасия Борисова
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