Стало известно об ударе по базе США в Ираке с последующим пожаром
Rudaw: пожар начался после удара дрона по базе США в Иракском КурдистанеСюжетПожары в США:
Военная база США Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает иракский телеканал Rudaw.
Отмечается, что, по предварительным данным, на аэродроме Харир в Иракском Курдистане разбился и взорвался беспилотник-бомбардировщик. По имеющейся у телеканала информации, там загорелись резервуары с топливом.
Ранее сообщалось, что американская военная база в районе газового месторождения Эль-Омар к востоку от сирийского города Дейр-эз-Зора подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками.
9 ноября на берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор начались столкновения военных США и союзных им курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) с сирийской армией.