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22:25, 9 ноября 2023Мир

Стало известно об ударе по базе США в Ираке с последующим пожаром

Rudaw: пожар начался после удара дрона по базе США в Иракском Курдистане
СюжетПожары в США:

Фото: Mark Heinrich / Reuters

Военная база США Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает иракский телеканал Rudaw.

Отмечается, что, по предварительным данным, на аэродроме Харир в Иракском Курдистане разбился и взорвался беспилотник-бомбардировщик. По имеющейся у телеканала информации, там загорелись резервуары с топливом.

Ранее сообщалось, что американская военная база в районе газового месторождения Эль-Омар к востоку от сирийского города Дейр-эз-Зора подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками.

9 ноября на берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор начались столкновения военных США и союзных им курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) с сирийской армией.

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      Екатерина Подвигина
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