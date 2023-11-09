Американская база в Сирии подверглась обстрелу

Американскую базу на востоке Сирии ночью обстреляли ракетами и беспилотниками

Военная база США в районе газового месторождения Эль-Омар к востоку от сирийского города Дейр-эз-Зора подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen.

«Полевой источник из Дейр-эз-Зора также подтвердил Al Mayadeen, что оккупационная база США на нефтяном месторождении Эль-Омар, к востоку от Дейр-эз-Зора, подверглась бомбардировке шестью ракетами в ответ на агрессию США в восточных районах города», — сказано в сообщении.

Кроме того, источник сообщил, что атака на базу США стала второй за час, отметив, что первая атака произошла с территории Ирака.

Ночью в Сирии начались бои между американскими военными вместе с союзными им курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» (SDF) и сирийской армией. Столкновения произошли в Дейр-эз-Зоре. Источник телеканала уточнил, что в ожесточенном противостоянии используются различные виды оружия среднего калибра, тяжелая артиллерия и ракеты.