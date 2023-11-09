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21:12, 9 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ прокомментировал вероятность прекращения огня в Газе

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Хагари: речь о прекращении огня в Газе не идет
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Rosalba O'Brien / Reuters

Израильские военные продолжают операцию в секторе Газа, речь о прекращении огня не идет. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. Его слова передает ТАСС.

Хагари отметил, что боевые действия ведутся. «Мы повторяем это еще раз: прекращения огня нет, мы продолжаем сражаться», — сказал он на брифинге.

Представитель ЦАХАЛ также добавил, что гуманитарный коридор, который дает жителям севера сектора возможность переместиться на юг, продолжает работу. При этом он отметил, что сама операция расширяется.

8 ноября Даниэль Хагари сообщил, что палестинское движение ХАМАС утратило контроль над севером Газы. Также он подчеркнул, что жители сектора знают о наличии более безопасного района, в котором можно найти еду, воду, а также необходимые медикаменты.

Ранее стало известно о продолжении переговоров Израиля при содействии Катара и США, в рамках которых поднимается вопрос об освобождении 10-15 заложников ХАМАС.

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      Екатерина Подвигина
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