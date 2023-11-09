Угрожавшего жене военкора Коца россиянина отправили под домашний арест

Угрожавшего жене военкора Коца Гутарова отправили под домашний арест до 7 января

Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест Леонида Гутарова, угрожавшего жене военкора Александра Коца, сообщает Telegram-канал Shot.

Мера пресечения продлится до 7 января 2024 года. Гутарова обвиняют по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

По данным следствия, он за вознаграждение занимался сбором информации о военкоре, с 4 по 7 ноября следил за его квартирой и членами семьи. Москвич также пытался обманом узнать у жены Коца сведения о его журналистской деятельности. Затем все собранные сведения он передавал через Telegram своему сообщнику.

Заказ на слежку москвич получил с Украины. Ему платили по пять тысяч рублей в сутки.

