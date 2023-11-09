Задержанному за угрозы супруге военкора Коца платили из Украины

Угрожавшему супруге военкора Коца платили из Украины по 5 тыс. руб. в сутки

Угрожавшему супруге военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца 28-летнему Леониду Гутарову платили из Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина получал по пять тысяч рублей в сутки. Его задачей было скрытно следить за семьей военкора и передавать все увиденное и услышанное. Гутарову удавалось это делать как минимум три дня — с 4 по 7 ноября.

Накануне он пришел к жене Коца домой и пытался обманом получить информацию о работе мужа. При этом Гутаров угрожал женщине и оказывал на нее психологическое воздействие. Потерпевшая не открыла дверь незнакомцу и сразу вызвала полицию. Его задержали по горячим следам.

9 ноября стало известно, что Гутарову предъявили обвинение по статье 137 («Нарушении неприкосновенности частной жизни») Уголовного кодекса РФ. На допросе он признал вину.