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15:31, 9 ноября 2023Силовые структуры

Следивший за военкором Коцем попал на видео

СКР показал видео с москвичом, следившим за военкором Коцем по заказу с Украины
Начало событий в новости Задержанному за угрозы супруге военкора Коца платили из Украины

Следственный комитет России (СКР) показал видео с 28-летним москвичом, следившим за военным корреспондентом KP.RU Александром Коцем. Запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видно, как конвой ведет мужчину в наручниках.

Москвичу предъявили обвинение по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. По данным следствия, он за вознаграждение занимался сбором информации о военкоре, с 4 по 7 ноября следил за его квартирой и членами семьи. Москвич также пытался обманом узнать у жены Коца сведения о его журналистской деятельности. Затем все собранные сведения он передавал через Telegram своему сообщнику.

Заказ на слежку москвич получил с Украины. Ему платили по пять тысяч рублей в сутки. На допросе мужчина признал вину.

7 ноября жена Коца сообщила в полицию о незнакомце, который на лестничной площадке угрожал ей и оказывал психологическое воздействие. По горячим следам его задержали. Первоначально ему поначалу вменялось воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

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      Любовь Ширижик
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