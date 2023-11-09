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21:14, 9 ноября 2023Россия

Украинские военные ранили мирного жителя в российском поселке

Кулемзин: при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона в Старомихайловке был ранен мужчина

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Мирный житель получил ранения в поселке городского типа Старомихайловке в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что мужчина 1969 года рождения пострадал в результате сброса боеприпаса с дрона.

7 ноября ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за ударов Украины по Донецку.

Москва указала, что удары были нанесены в 16:25, 16:40 и 18:27, посреди рабочего дня, в одно и то же место. После первой атаки на место прибыли сотрудники оперативных служб, МЧС и врачи, повторные удары помешали им полноценно приступить к эвакуации и ликвидации последствий.

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      Марина Совина
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