Украинские военные ранили мирного жителя в российском поселке

Кулемзин: при сбросе ВСУ боеприпаса с дрона в Старомихайловке был ранен мужчина

Мирный житель получил ранения в поселке городского типа Старомихайловке в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что мужчина 1969 года рождения пострадал в результате сброса боеприпаса с дрона.

7 ноября ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за ударов Украины по Донецку.

Москва указала, что удары были нанесены в 16:25, 16:40 и 18:27, посреди рабочего дня, в одно и то же место. После первой атаки на место прибыли сотрудники оперативных служб, МЧС и врачи, повторные удары помешали им полноценно приступить к эвакуации и ликвидации последствий.

