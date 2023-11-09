В России назвали нарушением международного права удар ВСУ по Донецку

Постпред РФ Небензя назвал нарушением международного права удар ВСУ по Донецку

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе срочного заседания Совбеза организации, инициированного Москвой, назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку нарушением международного права. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что произошел массовый обстрел густонаселенных районов, в течение дня трижды были атакованы объекты в центре города с применением ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Он также продемонстрировал снимки с места происшествия.

Небензя обратил внимание на то, что удары были нанесены в 16:25, 16:40 и 18:27, посреди рабочего дня, в одно и то же место. После первой атаки на место прибыли сотрудники оперативных служб, МЧС и врачи, повторные удары помешали им полноценно приступить к эвакуации и ликвидации последствий.

«Это целенаправленная тактика, несомненно. Учитывая тот факт, что большая часть подобных ударов наносится дальнобойным высокоточным западным оружием, командование ВСУ точно знали, куда именно наносятся удары», — подчеркнул постпред России.

7 ноября украинские военные обстреляли центр Донецка, сообщалось о раненых. Под огонь украинской артиллерии также попали журналисты РИА Новости, но они не пострадали. Сообщалось о трех-четырех ударах украинской армии. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате прямого попадания в здание Управления труда и социальной защиты населения были обрушены перекрытия.