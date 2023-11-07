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23:48, 7 ноября 2023Мир

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов ВСУ по Донецку

Полянский: РФ запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mike Segar / Reuters

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Ожидается, что заседание пройдет в среду, 8 ноября, в 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, а также выпустили два кассетных снаряда по Горловке.

7 ноября украинские военные обстреляли центр Донецка, сообщалось о раненых. Под огонь украинской артиллерии также попали журналисты РИА Новости, но они не пострадали. Сообщалось о трех-четырех ударах украинской армии. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате прямого попадания в здание Управления труда и социальной защиты населения были обрушены перекрытия.

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      Марина Совина
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