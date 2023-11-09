В Европе заявили об огромном дефиците финансирования Украины

Валдис Домбровскис: дефицит финансирования Украины останется огромным

Дефицит финансирования Украины на 2024 год останется огромным, заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, до конца года Киев получит еще два транша, а проблемы могут начаться уже в начале нового года. Совет ЕС до сих не может принять проект финансирования так называемого украинского фонда из-за позиции Венгрии.

По словам Домбровскиса, если даже не удастся согласовать выделение средств, то Киев можно будет спонсировать, например, за счет замороженных российских активов.

В этом году Еврокомиссия выделает Украине по 1,5 миллиарда евро для покрытия текущих расходов бюджета. Как рассказали на самой Украине, за счет сбора налогов удается частично спонсировать военные расходы, другую часть, а также все невоенные траты покрываются за счет иностранных грантов. Предполагается, что всего в 2023 году Киев получит около 45 миллиардов долларов зарубежной помощи, в следующем году — 38 миллиардов, а в 2025-м — 25 миллиардов.