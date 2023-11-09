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00:56, 9 ноября 2023Мир

В Германии увидели признаки упадка Евросоюза из-за Украины

Депутат ФРГ Быстрон: переговоры о вступлении Украины в ЕС говорят о его упадке
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Pixabay

Представитель парламентской фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ по вопросам внешней политики Петр Быстрон увидел признаки упадка Европейского союза (ЕС) из-за заявления Еврокомиссии об условиях начала переговоров о вступлении в блок Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Обращение ЕС к сомнительным кандидатам на вступление свидетельствует об упадке этой организации. Украина не соответствует критериям вступления», — подчеркнул политик.

Депутат напомнил, что в настоящее время государство находится в состоянии вооруженного конфликта, но и до него имело серьезные недостатки демократии и серьезную коррупцию.

Быстрон отметил, что до 1990 года Евросоюз «постоянно держал таких кандидатов за дверью», а теперь готов дать им членство. Вне зависимости от мотивов, которыми руководствуется блок, будь то геополитика или символический жест для украинцев, подобное решение в корне неправильно, заключил парламентарий.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

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