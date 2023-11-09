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18:11, 9 ноября 2023Мир

В МИД России высказались о разрыве дипломатических отношений с США

Рябков: Россия не намерена инициировать разрыв дипломатических отношений с США

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва не намерена инициировать разрыв дипломатических отношений с США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что дипломатические отношения как элемент международной жизни — это, в общем-то, то, о чем нужно заботиться и что следует беречь, иначе мы утратим вообще остатки каких-то цивилизованных каналов для доведения сигналов друг для друга». — объяснил замминистра.

Однако, по словам дипломата, отношения Москвы и Вашингтона находятся в острейшем кризисе, не имеющем аналогов в прошлом. «Со стороны американцев, к сожалению, наблюдается череда безответственных эскалационных шагов применительно к Украине, но не только. Поэтому (...) я могу допустить все что угодно. Может быть, и понижение уровня. Разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен».

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США приостановят выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 декабря. Это произошло после выхода России из Договора.

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      Дарья Балацкая
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