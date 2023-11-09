В ООН сообщили о закрытии единственной больницы с роддомом на севере Газы

ООН: единственная больница с роддомом на севере Газы будет закрыта

Единственная больница с родильным отделением на севере сектора Газа будет закрыта из-за нехватки топлива. Об этом говорится в отчете Управления Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает РИА Новости.

В документе ООН отмечается, что больница «Аль-Авда» является единственным поставщиком услуг по родовспоможению в северной части Газы. Также уточняется, что ранее из-за нехватки топлива и ее последствий были закрыты и другие ключевые службы медучреждения.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повредила здание крупнейшей в секторе Газа больницы «Аль-Шифа». На опубликованных кадрах видно поднимающиеся в небо клубы дыма, а также пробитую снарядом стену, за которой прямо на полу уложены матрасы. Также израильские войска нанесли удар по единственной в Газе психиатрической больнице.