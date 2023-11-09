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16:44, 9 ноября 2023Мир

В Швеции отменили демонстрацию в память о Хрустальной ночи из-за антисемитизма

В Швеции отменили демонстрацию в память о еврейских погромах из-за антисемитизма
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Швеции отменили демонстрацию в память жертв еврейского погрома в нацисткой Германии, произошедшем в ноябре 1938 года и известном как «Хрустальная ночь», из-за резкого роста преступлений на почве антисемитизма. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на представителя еврейской общины в Мальмё Фредерика Серадзки.

«Это прежде всего из соображений безопасности», — приводит телеканал слова Серадзки.

Ранее в ряде стран прошли протесты в поддержку Палестины. Тысячи людей вышли на улицы Лондона и Нью-Йорка. В Британии протестующие потребовали прекращения огня. В США демонстранты призывали к прекращению «израильской оккупации» и «освобождению» палестинских территорий. Многие из участников мирной акции несли флаг Палестины. Кроме того, протестующие скандировали лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной». По мнению некоторых еврейских организаций, лозунг призывает к уничтожению Израиля и является антисемитским.

В немецких городах прошли акции в поддержку радикального палестинского движения ХАМАС. Демонстранты срывали и поджигали израильские флаги. На фоне митингов была усилена защита еврейских организаций.

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      Виктория Кондратьева
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