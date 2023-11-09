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19:10, 9 ноября 2023Наука и техника

В США применили макет Т-72 на учениях

Армия США применила макет российского Т-72 на учениях

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американские военные применили макет российского танка Т-72 с вращающейся башней в ходе тренировки в учебном центре Joint Pacific Multinational Readiness Center (JPMRC) на Гавайях. Об этом пишет Defence Blog.

Отмечается, что макет на шасси автомобиля Humvee использовали солдаты боевой группы 2-й пехотной бригады 25-й пехотной дивизии армии США. Машину, имитирующую танк условного противника, задействовали в ходе тренировки 6 ноября.

Humvee оснастили легким каркасом, на который установили тканевые покрытия и надувные элементы. Также макет получил вращающуюся башню. «Прикрепленные к стандартному Humvee, эти элементы создают визуальную характеристику и силуэт, которые очень напоминают российский танк Т-72, погружая войска в реалистичные сценарии тренировок», — отметили в публикации.

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Макет получил систему Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES), которая позволяет фиксировать условные попадания на учениях.

В июле издание The Drive писало, что в Западной Вирджинии провели учения с макетами зенитных ракетным систем, напоминающих С-300 и С-400, и дронами-камикадзе, похожими на российские «Герани-2».

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      Даниил Иринин
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