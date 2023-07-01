The Drive: в Западной Вирджинии провели учения с макетами С-300

В Западной Вирджинии провели учения с макетами российских зенитных ракетным систем, напоминающих С-300 и С-400, и дронами-камикадзе, похожими на российские «Герани-2». Об этом пишет The Drive.

Издание рассказывает о грубом макете российской системы, установленной на прицеп. «Сторона макета, которая видна на изображении, имеет участок с нарисованными на нем оранжевыми и черными полосами, а также звездой в центре. Этот дизайн практически идентичен тому, который российские военные обычно используют на машинах, участвующих в парадах», — говорится в публикации.

Учения Ridge Runner завершились 16 июня в северной части американского штата Западная Вирджиния. Согласно легенде мероприятия, в нем отрабатывались действия c exfcnbtv вооруженной группы людей, находящейся в другой стране. Кроме американских военных, в учении принимали участие силы из Польши, Великобритании, Латвии и Литвы, а также иностранные наблюдатели.

В сентябре 2022 года США, Германия и Швеция ударами реактивных систем залпового огня HIMARS отработали оборону Прибалтики.