Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:25, 9 ноября 2023Забота о себе

Врач перечислил критерии безопасной зимней обуви

Фото: Adrien Delforge / Unsplash

Материал верха обуви должен быть водонепроницаемым, чтобы защищать ноги от снега, дождя и льда, рассказал травматолог-ортопед сети ортопедических салонов «Ортека» Михаил Игнатов. Критерии безопасной зимней обуви он перечислил «Ленте.ру».

Важно отдавать предпочтение натуральным материалам: для верха обуви подойдут кожа или чубук, а для внутренней подкладки — шерсть, отметил Игнатов. По словам врача, так ноги не будут потеть, что поможет избежать развития грибка.

При этом утверждение о том, что в зимней обуви должен быть значительный запас для воздуха, специалист назвал мифом. Чтобы ногам было комфортно, ботинок может быть больше ноги максимум на сантиметр, объяснил травматолог-ортопед.

От обуви, которая должна разноситься, лучше отказаться. В зимней обуви должно быть комфортно с первых дней носки

Игнатов обратил внимание на то, что примерять обувь лучше во второй половине дня, когда стопа более распластана. На примерку лучше брать с собой носки или колготки такой толщины, какую планируется носить каждый день с зимней обувью.

Подошва должна быть гибкой и иметь достаточную амортизацию для смягчения ударов при ходьбе. Важно, чтобы подошва имела или специальное противоскользящее покрытие или глубокий протектор (от пяти миллиметров), чтобы иметь качественное сцепление с поверхностью земли

Михаил Игнатовтравматолог-ортопед
Материалы по теме:
«Папа, помоги!» Чтобы спасти своего шестилетнего малыша, многодетному отцу нужна ваша помощь
«Папа, помоги!»Чтобы спасти своего шестилетнего малыша, многодетному отцу нужна ваша помощь
26 июля 2022
«Это заоблачный уровень» Как женское фигурное катание превратилось в сложный и рискованный спорт?
«Это заоблачный уровень»Как женское фигурное катание превратилось в сложный и рискованный спорт?
5 мая 2022

Врач также призвал выбирать обувь с устойчивым задником и усиленной боковой поддержкой. Если нога зафиксирована в обуви, то риск травм и растяжений значительно снижается. Собеседник «Ленты.ру» посоветовал отказаться от зимней обуви на каблуках, так как они могут стать причиной вывихов, падений, растяжений и разрывов связок.

не выше 4
сантиметров

составляет оптимальная высота каблука зимней обуви

Напоследок эксперт добавил, что ортопедическая стелька — оптимальное решение для комфортной походки. «Пробираться через сугробы или балансировать на льду — испытание для ног и позвоночника. Для зимней обуви подойдут стельки с поддержкой продольного и поперечного свода стопы. Они обеспечат перераспределение нагрузки, когда приходится следить за каждым шагом», — заключил Игнатов.

Ранее ортопеды Маурисио Гарсия и Кэмерон Беннет назвали худшую зимнюю обувь. Они порекомендовали не носить в холодное время года лоферы, кеды и беговые кроссовки.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиле потребовали от мировых СМИ разъяснить действия их фотографов 7 октября

      Города России радикально изменятся

      Путин обсудил с Токаевым координацию России и Казахстана в ООН

      Россиянкам назвали опасные последствия окрашивания волос в яркие цвета

      В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов

      В России захотели ввести ограничения на ввоз ряда товаров

      Из-за кончины заключенного в российской колонии возбудили дело

      Трусова рассказала о первых призовых в карьере

      В Госдуме объяснили значение термина «русский мир»

      Токаев назвал отношения России и Казахстана незыблемыми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости