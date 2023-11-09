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20:46, 9 ноября 2023Мир

Захарова заявила о включении в списки на вывоз из Газы 300 детей из России

Захарова: около 300 несовершеннолетних россиян ждут эвакуации из Газы

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Около 300 несовершеннолетних россиян включены в списки на вывоз из сектора Газа и ждут эвакуации из анклава. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде», — написала она.

Ранее Захарова отреагировала на заявление посла Израиля в России Александра Бен Цви об эвакуации россиян из сектора Газа. По ее словам, Москву шокировало заявление о двухнедельных сроках вывоза, потому что со стороны России для эвакуации все готово.

До этого Бен Цви заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель. По его словам, такое ограничение поставила египетская сторона.

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      Дарья Балацкая
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