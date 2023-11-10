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20:31, 10 ноября 2023Спорт

CAS объявил сроки вынесения решения по делу Валиевой

CAS вынесет решение по делу российской фигуристки Валиевой в январе 2024 года

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте организации.

Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года. «Стороны были проинформированы о том, что коллегия CAS, ответственная за этот вопрос, теперь рассмотрит и подготовит решение и основания», — говорится в заявлении.

Слушания проходили в два этапа: с 26 по 28 сентября и с 9 по 10 ноября. В ходе мероприятия выступали четыре стороны: сама фигуристка, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев и Российское антидопинговое агентство.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Валиевой позволили принять участие в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Дарья Коршунова
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