Экс-игрок сборной России сравнил популярность футбола и хоккея в стране

Дмитрий Булыкин заявил, что хоккей никогда не будет популярнее футбола в России

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин сравнил популярность футбола и хоккея в стране. Об этом сообщает Legalbet.

По его словам, игра с мячом гораздо популярнее. «Исторически сложилось, что политику и футбол обсуждают больше всего. Все все знают про это. Хоккей не такой народный, многие в него и играть то не умеют. Слишком сложный технически», — заявил Булыкин.

Дмитрий Булыкин в России выступал за столичные «Локомотив» и «Динамо». В Европе нападающий защищал цвета немецких «Байера» и «Фортуны», бельгийского «Андерлехта», а также голландских «АДО Ден Хаг», «Аякса» и «Твенте». За сборную России он провел 15 матчей, в которых забил семь мячей.

7 ноября призер Олимпийских игр в составе сборной России Павел Буре сравнил популярность хоккея и футбола в России. Спортом номер один он назвал игру с мячом.