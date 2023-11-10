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18:02, 10 ноября 2023Спорт

Экс-игрок сборной России сравнил популярность футбола и хоккея в стране

Дмитрий Булыкин заявил, что хоккей никогда не будет популярнее футбола в России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин сравнил популярность футбола и хоккея в стране. Об этом сообщает Legalbet.

По его словам, игра с мячом гораздо популярнее. «Исторически сложилось, что политику и футбол обсуждают больше всего. Все все знают про это. Хоккей не такой народный, многие в него и играть то не умеют. Слишком сложный технически», — заявил Булыкин.

Дмитрий Булыкин в России выступал за столичные «Локомотив» и «Динамо». В Европе нападающий защищал цвета немецких «Байера» и «Фортуны», бельгийского «Андерлехта», а также голландских «АДО Ден Хаг», «Аякса» и «Твенте». За сборную России он провел 15 матчей, в которых забил семь мячей.

7 ноября призер Олимпийских игр в составе сборной России Павел Буре сравнил популярность хоккея и футбола в России. Спортом номер один он назвал игру с мячом.

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      Алексей Гусев
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