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20:27, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Милохин высказался о сожалениях из-за отъезда из России

Блогер Даня Милохин заявил, что никогда не жалел о решении уехать из России

Кадр: Evgenia Medvedeva / YouTube

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин, живущий в Дубае, заявил, что не жалел о решении уехать из России. Об этом он рассказал фигуристке Евгении Медведевой в шоу «Бес комментариев». Ролик вышел на YouTube.

Милохин отметил, что после отъезда в его жизни многое поменялось. Блогер подчеркнул, что в России остались все его друзья и со многими он перестал общаться после переезда в Дубай. Однако, по словам тиктокера, он никогда не жалел о своем решении. «Не было грусти от того, что я уехал из России. Честно, все замечательно», — высказался он.

При этом Милохин согласился с мнением о том, что поступил безответственно, покинув страну и отказавшись от дальнейшего участия в проекте «Ледниковый период», где он выступал с Медведевой. «Нужно было немного доработать. Раз я начал, нужно было дойти до конца», — признал он.

В октябре 2022 года тиктокер улетел из России и объявил об уходе из «Ледникового периода». Он объяснил отказ от проекта тем, что устал от него. Медведева продолжила выступать в шоу в паре с актером Федором Федотовым.

В сентябре 2023 года Милохин вернулся в Россию. Однако спустя несколько дней он покинул страну на фоне призывов отправить его на срочную службу. Позднее блогер заявил, что сильно испугался призывов забрать его в армию. Он также заверил, что намерен вернуться в Россию.

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      Маргарита Щигарева
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