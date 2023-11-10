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14:19, 10 ноября 2023Спорт

Нурмагомедов назвал предложенную ему за возвращение в UFC сумму

Нурмагомедов заявил, что UFC предлагал ему 40 миллионов долларов за возвращение

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал сумму, предложенную ему за возвращение в октагон. Его слова приводит MMA Mania.

«Нелегко сказать "нет" 20-30-40 миллионам долларов. Но для меня это не все, что имеет смысл. Это самое важное. Это непростое решение, но если я решил, то на этом все», — заявил Нурмагомедов. Он подчеркнул, что никогда не жалел о том, что завершил спортивную карьеру.

20 октября Нурмагомедов объявил об окончательном разрыве с MMA. Спортсмен заявил, что полностью оставил все, что связано со смешанными единоборствами, и попросил отнестись с пониманием к его решению.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.

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      Ксения Курашкина
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