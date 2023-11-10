Пловчиха Ефимова заявила о желании выйти замуж и бездельничать

Пловчиха Юлия Ефимова заявила о желании выйти замуж

Российская пловчиха Юлия Ефимова высказалась о возможном замужестве. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила о желании выйти замуж и бездельничать. Она подчеркнула, что положительно относится к домохозяйкам и задумывается о рождении ребенка. «Выяснилось, что я очень люблю сидеть дома», — добавила 31-летняя Ефимова.

В октябре пловчиха рассказала, чего ей недостает в США. Спортсменка заявила, что соскучилась по россиянам и гостеприимству.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. С 2011 года она живет и тренируется в США.