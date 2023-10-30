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21:54, 30 октября 2023Спорт

Ефимова назвала недостающие в США российские вещи

Пловчиха Ефимова заявила, что соскучилась по российскому гостеприимству в США
Юлия Ефимова

Юлия Ефимова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская пловчиха Юлия Ефимова назвала, каких российских вещей ей не достает в США. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что соскучилась по россиянам и гостеприимству. «Ну и еда, по ней тоже соскучилась. Понятно, что везде есть свои плюсы и минусы. Надо мной первое время все угорали, что я ела помидоры с огурцами постоянно. В США они безвкусные», — рассказала она.

В ноябре 2022 года Ефимова рассказала, что расстроилась после поездки на родину в город Волгодонск Ростовской области. Она отметила, что в городе много грязи и бездомных собак.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. С 2011 года она живет и тренируется в США.

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      Анастасия Борисова
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