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Пловчиха Ефимова сравнила США с Россией

Пловчиха Ефимова рассказала, что пейзажи Калифорнии напоминают ей Ростовскую область

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пловчиха Юлия Ефимова сравнила США с Россией. Она опубликовала пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке Ефимова позирует с собакой на мосту через реку Сакраменто в Калифорнии. «Пейзажи, напоминающие дом — Дон», — подписала спортсменка фотографию.

В ноябре Ефимова рассказала, что расстроилась после поездки на родину в город Волгодонск Ростовской области. «Как выезжаешь из Москвы, понимаешь, какой печальный уровень жизни во всей России», — поделилась спортсменка. Она отметила, что в городе много грязи и бездомных собак, нескольким из которых она смогла найти новых хозяев. При этом спортсменка уточнила, что была счастлива вернуться в свою комнату, встретиться с подругами и потренироваться с отцом в бассейне.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. С 2011 года она живет и тренируется в США.

Дарья Коршунова
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