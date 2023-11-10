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01:54, 10 ноября 2023Мир

Россия обсудила с Израилем освобождение заложников у ХАМАС

Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Израиля освобождение пленных у ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Израиля Александром Беном Цви освобождение пленных, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что они также поговорили о разблокировке процесса безопасного выезда россиян с территории анклава. «Особое внимание было уделено эффективности осуществляемых активных контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что порядка 300 несовершеннолетних россиян включены в списки на вывоз из сектора Газа.

Как ранее уточнял Бен Цви, согласование эвакуации россиян из Газы может занять до двух недель. Он пояснил, что такое ограничение поставила египетская сторона.

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