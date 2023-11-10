Российский боец UFC описал жизнь в США фразой «мне вообще жопа»

Российский боец UFC Вячеслав Борщев пожаловался на жизнь в США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев рассказал о жизни в США. Его слова передает Sport24.

«Мне вообще жопа!» — такой фразой описал отношение к себе в США. «Я же русский! Я худой, русский, я не гей. У меня вообще засада! Я все собрал, все самое "худшее". Еще и белый! Ну что ты будешь делать», — иронически заметил он и добавил, что постоянно попадает под западную культуру отмены.

12 ноября на турнире UFC 295 Борщев проведет бой в легком весе против азербайджанца Назима Садыхова. Всего в активе россиянина семь побед при трех поражениях в смешанных единоборствах.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что скучала по российскому гостеприимству в США. «Ну и еда, по ней тоже соскучилась», — отметила она.