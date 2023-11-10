Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:25, 10 ноября 2023Экономика

Продажи акций российских компаний обрушились

ЦБ сообщил о падении чистых покупок российских акций физлицами в шесть раз

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В октябре средний дневной объем торгов акций российских компаний на рынке упал на 23 процента, со 123 миллиардов рублей в сентябре до 94,5 миллиарда. Об этом свидетельствует обзор финансовых рисков Центробанка, опубликованный на сайте ведомства.

Резкое падение фиксируется второй месяц подряд — в августе объем торгов составлял 135 миллиардов рублей. При этом если говорить о розничных инвесторах, то есть физлицах, которые остаются основными участниками торгов, то их чистые покупки российских компаний в октябре рухнули в шесть раз за месяц — с 29,4 миллиарда рублей до 4,9 миллиарда.

Главными нетто-покупателями российских акций в прошлом месяце оказались кредитные организации (8,1 миллиарда рублей), хотя и этот результат на 20,5 процента меньше, чем в сентябре. У некредитных финансовых организаций объем покупок сократился на 16 процентов, до 6,8 миллиарда.

Крупнейшими продавцами акций российских компаний второй месяц подряд стали резиденты из стран, не вводивших санкции, хотя их нетто-продажи тоже упали — с 32 миллиардов рублей в сентябре до 10,9 миллиарда в октябре.

Материалы по теме:
Путин разрешил обмены замороженными активами россиян и иностранцев. Зачем это нужно и кому выгодно?
Путин разрешил обмены замороженными активами россиян и иностранцев. Зачем это нужно и кому выгодно?
8 ноября 2023
В США решили передать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов
В США решили передать Украине замороженные активы России.Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов
8 ноября 2023

Вместе с тем чистые покупки валюты на бирже у частных инвесторов выросли в три раза, почти весь объем пришелся на доллары и евро. В сентябре граждане приобрели валюты на 40,7 миллиарда рублей, а в октябре — на 120,9 миллиарда. Тенденция ускорилась во второй половине месяца, когда рубль начал укрепляться.

В начале ноября США ввели очередные санкции в отношении некоторых российских компаний и банков. В том числе под них попала Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа), которая оставалась единственной в стране площадкой для торговли иностранными акциями. В настоящее время биржа возобновила работу только с российскими ценными бумагами, о судьбе иностранных активов компания обещает объявить позднее.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В России появился новый способ мошенничества. В чем секрет многоходовой схемы с сервисами объявлений?

      В России предложили разрешать тратить маткапитал на покупку автомобиля

      Россиянам расскажут о борьбе с кибербуллингом

      Семейную ипотеку предложили распространить на «вторичку» для некоторых россиян

      Открыт редкий тип переменных звезд

      В российском лесу нашли схрон с мефедроном на 100 миллионов рублей

      В России раскрыли «спиртовые» схемы теневого алкорынка

      Российские компании нашли способ обогатиться в условиях изоляции

      CNN и Associated Press прекратили работу с освещавшим атаку ХАМАС фоторепортером

      Военный эксперт рассказал о плачевном положении ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости