Продажи акций российских компаний обрушились

ЦБ сообщил о падении чистых покупок российских акций физлицами в шесть раз

В октябре средний дневной объем торгов акций российских компаний на рынке упал на 23 процента, со 123 миллиардов рублей в сентябре до 94,5 миллиарда. Об этом свидетельствует обзор финансовых рисков Центробанка, опубликованный на сайте ведомства.

Резкое падение фиксируется второй месяц подряд — в августе объем торгов составлял 135 миллиардов рублей. При этом если говорить о розничных инвесторах, то есть физлицах, которые остаются основными участниками торгов, то их чистые покупки российских компаний в октябре рухнули в шесть раз за месяц — с 29,4 миллиарда рублей до 4,9 миллиарда.

Главными нетто-покупателями российских акций в прошлом месяце оказались кредитные организации (8,1 миллиарда рублей), хотя и этот результат на 20,5 процента меньше, чем в сентябре. У некредитных финансовых организаций объем покупок сократился на 16 процентов, до 6,8 миллиарда.

Крупнейшими продавцами акций российских компаний второй месяц подряд стали резиденты из стран, не вводивших санкции, хотя их нетто-продажи тоже упали — с 32 миллиардов рублей в сентябре до 10,9 миллиарда в октябре.

Вместе с тем чистые покупки валюты на бирже у частных инвесторов выросли в три раза, почти весь объем пришелся на доллары и евро. В сентябре граждане приобрели валюты на 40,7 миллиарда рублей, а в октябре — на 120,9 миллиарда. Тенденция ускорилась во второй половине месяца, когда рубль начал укрепляться.

В начале ноября США ввели очередные санкции в отношении некоторых российских компаний и банков. В том числе под них попала Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа), которая оставалась единственной в стране площадкой для торговли иностранными акциями. В настоящее время биржа возобновила работу только с российскими ценными бумагами, о судьбе иностранных активов компания обещает объявить позднее.