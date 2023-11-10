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16:21, 10 ноября 2023Забота о себе

Врач рассказал о пользе холода для здоровья

Фото: Unsplash

Прогулки на холоде намного полезней прогулок в более теплую погоду, так как на морозе происходит выработка интерферонов, отметил реабилитолог Александр Шишонин. Об этом врач рассказал изданию aif.ru.

По словам Шишонина, вырабатываемые на холоде интерфероны защищают от вирусов и бактерий. Также во время прогулок в холодную погоду происходит тренировка сосудов, продолжил реабилитолог. Под действием холода они постоянно сужаются и расширяются, усиливая кровоток. Это позволяет доставлять больше кислорода к тканям.

Организм больше любит холод, чем жару. В прохладную погоду человек может одеться тепло и чувствовать себя комфортно. От низкой температуры он закаляется, становится сильнее. Холод применяют и в медицине, чтобы снять боль и спазмы. В жаре же невозможно долгое время находиться и быть активным

Александр Шишонинврач-реабилитолог
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Реабилитолог заверил, что если зимой ежедневно гулять по часу, то к весне можно заметно преобразиться, причем в любом возрасте. Также врач призвал иногда заменять краткие поездки на автобусе на хождение пешком. Кроме того, он посоветовал отказаться от надевания большого количества слоев одежды. Главное — чтобы одежда не продувалась, заключил Шишонин.

Ранее реабилитолог Владимир Бондаренко назвал причины появления боли в пояснице. По его словам, боль возникает из-за тяжелой работы, длительного пребывания в неудобной позе, малоподвижного образа жизни и при некоторых болезнях.

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      Алиса Дмитриева
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