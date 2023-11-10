Жулин поддержал назвавших дело Валиевой пародией американцев

Александр Жулин заявил, что история Камилы Валиевой превратилась в фарс

Заслуженный тренер России Александр Жулин поддержал слова американцев, назвавших дело фигуристки Камилы Валиевой пародией. Его слова приводит РИА Новости.

«Вся история с Камилой Валиевой превратилась в фарс. Это уже смешно смотрится. Согласен, что затягивание этого дела подрывает правосудие, но вряд ли слова Тайгерта повлияют на Спортивный арбитражный суд», — заявил Жулин. Он подчеркнул, что относится к этой ситуации скептически, но хочет, чтобы Камилу оправдали.

9 ноября генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что дело спортсменки, из-за которого сборная США до сих пор не получила медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине, подорвало доверие американцев к антидопинговой системе. По его мнению, справедливость потерпела поражение.

Ранее стало известно, что Валиева повторно выступит перед арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. До этого слушания по ее делу прошли с 26 по 29 сентября.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.