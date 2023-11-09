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13:11, 9 ноября 2023Спорт

Валиева повторно выступит на заседании CAS

Фигуристка Камила Валиева повторно выступит перед арбитрами CAS 9 ноября

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева повторно выступит перед арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Камила будет повторно заслушана арбитрами CAS, это произойдет сегодня, после чего она поедет на турнир в Казань», — заявил собеседник агентства. Четвертый этап российской серии Гран-при, на который заявлена спортсменка, стартует 11 ноября.

Слушания по делу Валиевой должны были пройти в CAS с 26 по 29 сентября. В ходе мероприятия выступали четыре стороны: сама фигуристка, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев и Российское антидопинговое агентство. Во время заседания стало известно, что Валиева не получала от WADA уведомления о том, что ее проба, взятая во время чемпионата России 2021 года, дала положительный результат.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Андрей Стрельцов
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