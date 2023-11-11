Макрон собрался в Киргизию

Президент Франции Макрон принял приглашение Жапарова посетить Киргизию

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение посетить Киргизию. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера Садыра Жапарова, пишет РИА Новости.

Как стало известно, президенты Киргизии и Франции встретились в рамках визита Жапарова в Париж. Главы государств обсудили развитие сотрудничества, выразив готовность к наращиванию двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и транспортной сферах.

Как сообщил журналистам представитель пресс-службы Жапарова, Макрон отдельно отметил сотрудничество в области энергетики, подчеркнув, что французские компании Electricite de France и Total намерены работать в Киргизии.

«Президент Садыр Жапаров пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить с визитом Кыргызстан. Приглашение с благодарностью принято», — заключили в пресс-службе.

Ранее Макрон посетил с официальным визитом Узбекистан, где прогулялся по ночному Самарканду в сопровождении главы республики Шавката Мирзиеева. Политики посетили архитектурный ансамбль Регистан, а также историко-этнографический парк «Вечный город».

